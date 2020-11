Die Stadtwerke Ebermannstadt verlegen zur Sicherung einer zuverlässigen Trinkwasserversorgung eine Verbindungsleitung zwischen den Ebermannstadter Ortsteilen Niedermirsberg und Eschlipp.

Die Trasse der neu zu verlegenden, circa 2400 Meter langen Verbundleitung von Niedermirsberg nach Eschlipp verläuft entlang der Niedermirsberger Straße Richtung Eschlipp, kreuzt die Kreisstraße FO 41 zwischen Burg Feuerstein und Flugplatz Feuerstein und wird in Eschlipp durch private Grundstücke zum Saugbehälter geführt. Die Wasserleitungsverlegung erfolgt größtenteils im Bohrspülverfahren, um den Umfang der Erdarbeiten zu minimieren und um Kosten zu sparen.

Da der Ortsteil Eschlipp höher liegt als der Hochbehälter in Niedermirsberg, von dem aus das Trinkwasser nach Eschlipp gepumpt werden soll, muss ein neues Pumpwerk in Niedermirsberg errichtet werden, das den Verbundleitungsdruck erhöht und eine Befüllung des Behälters in Eschlipp ermöglicht.

Die Verbundleitung mit zugehörigem Pumpwerk soll Eschlipp mit den übrigen Wasserversorgungsanlagen der Stadtwerke Ebermannstadt verbinden und bei Bedarf eine vollumfängliche und zeitlich unbefristete Wasserbelieferung ermöglichen. In Eschlipp erfolgt die Wassergewinnung für die öffentliche Trinkwasserversorgung bisher ausschließlich über eine eigene Quellanlage. Es besteht keine Verbindung zur zentralen Wasserversorgung der Stadtwerke Ebermannstadt. Die letzten Trockenjahre haben bewirkt, dass die Ergiebigkeit von Grundwasservorkommen generell abnimmt. Da laut Pressemitteilung durch den Klimawandel rückläufige Quellschüttungen immer wahrscheinlicher werden, möchten die Stadtwerke Ebermannstadt jetzt reagieren, um langfristig eine uneingeschränkte Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Die Verbundleitung ist ein zweites Standbein für die Wasserversorgung von Eschlipp. Die Maßnahme wird durch den Freistaat Bayern gefördert. Die Fertigstellung ist bis Ende Juni 2021 geplant.