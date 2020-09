Fränkische Schweiz: Wie 50 Häuser neue Wasseranschlüsse erhalten

Der Einladung zu einer Informationsveranstaltung über den Bau von neuen Wasserleitungen in Streitberg waren 50 Personen gefolgt. Es waren dies vorwiegend die Anwohner der Ortsstraßen Dorfplatz, Schauertal, Bahnhofstraße, Am Tölz und Muschelquellenweg. Hier werden im Zuge der Gesamtsanierung der Wasserversorgung der Marktgemeinde Wiesenttal neue Hauptleitungen und Hausanschlüsse verlegt. Bürgermeister Marco Trautner (CSU/FW) informierte in der Versammlung, dass die Richtlinie zur Förderung der Wasserversorgung (RZWas) des Freistaats Bayern 2018 geändert wurde mit dem Ziel: Stärkung der regionalen Wasserversorgung. Der Marktgemeinderat habe reagiert und einem Ingenieurbüro aus Nürnberg den Auftrag für die Erstellung eines Gesamtsanierungskonzepts erteilt. Dieses werde nun zügig umgesetzt, weil die Förderung zeitlich befristet ist. "Wir sind hier in der Gemeinde eine große Solidargemeinschaft. Denn die Eigenbeteiligung des Marktes wird auf alle Verbraucher in den Ortschaften und Weilern, die an das Wasserwerk in Streitberg angeschlossen sind, umgelegt" sagte der Bürgermeister.

Planungsbüro

Alexander Dürrschmidt vom Planungsbüro erläuterte die Bauvorhaben in Streitberg. So werden die Tiefbauarbeiten in offener Bauweise durchgeführt, da ein Bohrspülverfahren in den engen Ortsstraßen und auch wegen konkurrierender Leitungen und Verkabelungen nicht möglich ist. Verlegt werden Mehrschichtrohre aus Polyethylen (PE-HD DN 100 und 150). Geplanter Baubeginn ist in diesem Monat. Je nach Witterung sollen die Arbeiten bis Ende Mai nächsten Jahres abgeschlossen sein. Die Ausbaulänge der Hauptleitungen beträgt 1320 Meter. Dazu kommen circa 50 neue Hausanschlüsse. Die Kosten beziffert Dürrschmidt auf rund 700.000 Euro. Hierauf erhoffe man sich einen Zuschuss von 70 bis 80 Prozent vom Freistaat. Der Hochbehälter in Streitberg bleibt bestehen und wird saniert. Er wird auch künftig direkt über das Ortsnetz von den Tiefbrunnen unterhalb der Neideck versorgt.