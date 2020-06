Fränkische Schweiz: Traktor nicht mehr zu stoppen - Maschine überschlägt sich mehrfach

Traktorunfall in der Fränkischen Schweiz: Am Samstagnachmittag verunfallte ein Traktor, der von seinem Eigentümer an einem steilen landwirtschaftlichen Weg abgestellt worden war. Der relativ spektakuläre Unfall ereignete sich gegenüber von Lützelsdorf bei Pretzfeld im Kreis Forchheim. Das berichtet die Polizeiinspektion Ebermannstadt.

Die Handbremse des Traktors war nicht fest genug angezogen, sodass sich das Gefährt führerlos in Bewegung setzte, anschließend einen Metallzaun durchbrach und sich mehrfach überschlug. In einem Kirschgarten kam der Traktor schließlich nach mehreren Überschlägen zum Stehen beziehungsweise Liegen.

Der 60-jährige Fahrzeugführer zog sich während des Versuchs, den Traktor zu stoppen, leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei circa 5000 Euro.