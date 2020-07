Fränkische Schweiz: Tempoanzeige soll die Raser bremsen

Auf die Initiative von Karl Schwegel hin ist in Wüstenstein-Tal an der Staatsstraße 2186 ein Geschwindigkeitsmessgerät angebracht worden. Zu dessen Vorstellung lud er die beiden Wiesenttaler Bürgermeister Marco Trautner (FW) und Konrad Rosenzweig (CSU) ein.

Schwegel wohnt neben der Durchgangsstraße unmittelbar hinter dem Ortsschild von Siegritzberg kommend. Die Straße führt kerzengerade bergab in das Dorf. Der Anlieger Schwegel stellt fest, dass die meisten Auto-und Motorradfahrer das große gelbe Schild (geschlossene Ortschaft) überhaupt nicht beachten und mit hoher Geschwindigkeit daran vorbeipreschen würden. Dabei sei hier die Ortsstraße auf einer Länge von 250 Metern Schulweg und Teil des Rhein-Main-Donau-Weitwanderwegs" durch das Aufseßtal.

Die Fußgänger müssten die Straße überqueren und am Rand der Fahrbahn laufen oder auf das Bankett ausweichen, da es keinen Gehsteig gibt.

Von Schwegel selbst bezahlt

Die Erfahrungen mit dem neuen Überwachungsgerät seien überaus positiv, so der engagierte Wiesenttaler Bürger. Karl Schwegel hat die Installation der Messstelle selbst bezahlt, was ihn immerhin über 2000 Euro kostete. Das Gerät könne zwischendurch auch einmal in anderen Ortschaften angebracht werden, da die Stromversorgung in Form einer kleinen Photovoltaikanlage mitgenommen werden kann.