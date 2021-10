Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Gasthaus in Weilersbach in der Bamberger Straße zu einem Streit zwischen zwei Freunden. Das berichtet die Polizeiinspektion Ebermannstadt. Hierbei kam es schließlich zu Handgreiflichkeiten, wobei der 30-jährige Geschädigte wohl unglücklich gegen eine Wand fiel, wodurch er sich eine erhebliche Schädelverletzung zuzog.

Der Tatverdächtige, ein 35-jähriger Mann aus dem Raum Neustadt/ Saale, rief sogleich einen Rettungsdienst für seinen kaum ansprechbaren Freund, der nach Erstbehandlung durch einen Notarzt zur weiteren medizinischen Versorgung in die Uniklinik nach Erlangen gebracht werden musste.

Die Beteiligten waren beide stark alkoholisiert. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.