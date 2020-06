Fränkische Schweiz: Radfahrer erfasst Rehkitz am Walberla

Der Fahrradfahrer fuhr vom Walberla bergab in Richtung Ortsmitte von Kirchehrenbach, als plötzlich ein kleines Reh unvorhergesehen aus der Wiese kam und vor seinem Rad auftauchte. Vor Schreck konnte der Mann nicht mehr ausweichen und erfasste das Reh frontal. Der Radfahrer verlor die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Mit leichten Verletzungen wurde Mann in das Klinikum nach Erlangen gebracht. Das Kitz überstand den Anstoß nicht und verendete an der Unfallstelle. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.