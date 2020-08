Fränkische Schweiz: Neuer Verein bietet Reitbetrieb und Pferdepension

In der neu errichteten Reithalle in Engelhardsberg har der Forchheimer Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), Edmund Mauser, an die Vorsitzende des dem BLSV beigetretenen Pferdesportvereins Sonnenhof-Engelhardsberg, Miriam Wolf, die Mitgliedsurkunde überreicht. Er hieß den neuen Verein im Kreise der Sportfamilie des BLSV willkommen. Der Pferdesportverein hat seinen Sitz im Markt Wiesenttal und ist auf der Reitanlage "Reitbetrieb und Pferdepension Sonnenhof" der Familie Wolf in Engelhardsberg ansässig. Der 2019 gegründete Verein fördert die Ausübung der Sportart Reiten.

Mit seinen momentan 17 Mitgliedern unter dem jungen Führungstrio Miriam Wolf, Rosemarie Weisel und Margit Wolf bietet der Verein alles, was das Reiterherz im Herzen der Fränkischen Schweiz begehrt. Neben dem üppigen Ausreitgelände stehen noch ein Reitplatz und die 2018 erbaute Reithalle (20 Meter mal 40 Meter) zur Verfügung.