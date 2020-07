Fränkische Schweiz: neue Nutzung im ehemaligen Schulhaus

Als die selbstständige Gemeinde Birkenreuth 1978 in den Markt Wiesenttal eingemeindet wurde, war es der Wunsch des letzten Birkenreuther Bürgermeisters und Dorfschullehrers, Hans Müller, das mittlerweile leerstehende Schulhaus nicht zu verkaufen. Es sollte fortan der Bevölkerung als Dorfgemeinschaftshaus dienen. Für die Marktgemeinde Wiesenttal war dies eine Verpflichtung. Das Gebäude wurde für die Dorfbewohner wichtiger denn je: Denn es gibt im ehemaligen Reiterdorf schon seit Jahren kein Wirtshaus mehr. In dem Schulgebäude, in dem früher das große Klassenzimmer der einklassigen Volksschule und eine Lehrerwohnung untergebracht waren, wird gegenwärtig kräftig umgebaut. Es entstehen ein Bürger-und Jugendzentrum sowie Schulungsräume für die Feuerwehr und andere Arbeitsgruppen. Die Investitionskosten belaufen sich auf circa 600.000 Euro. Hierauf gibt es eine Förderung von 405.000 Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm (KIP). "Die KIP-Maßnahme beinhaltet als Revitalisierungsmaßnahme auch die Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit und der energetischen Sanierung", heißt es im Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung von Oberfranken. Die Gemeinde Birkenreuth baute vor 90 Jahren ihr Schulhaus. Die Schulgeschichte des Dorfes ist jedoch noch viel älter. Da Birkenreuth zum Kirchensprengel Streitberg gehört, mussten die Kinder über Wartleiten und Niederfellendorf zur Schule nach Streitberg laufen - ein wahrlich beschwerlicher Weg, vor allem im Winter. Oft mussten die Eltern erst Schnee schanzen, damit die Kinder zum Unterricht gehen konnten.

Aus der Geschichte

So entstand eine "Neben-Winterschule", in welcher der "geschulte" Bauer Weigel ersten Lese- und Schreibunterricht in einem Bauernhaus hielt. Die Chronik berichtet: "Als am 23. Februar des Jahres 1833 der Streitberger Pfarrer und Schulinspektor Ellsperger bei einer Visitation den Schulbetrieb erlebte, ordnete er dessen sofortige Einstellung an." Daraufhin wollte die Gemeinde ein eigenes Schulhaus bauen. Holz wurde eingeschlagen und ein Antrag auf Zuschuss gestellt. Da den Birkenreuthern der Zuschuss jedoch zu gering erschien, verzichteten sie auf einen Schulhausbau und errichteten von dem geschlagenen Holz den Brunnenturm, der heute unter Denkmalschutz steht. Es sollte dann noch fast hundert Jahre dauern, bis Birkenreuth sein eigenes Schulhaus bekam. Nur 40 Jahre blieb danach den Birkenreuthern die Schule im Dorf, dann kam die Volksschulreform.