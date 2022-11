Kleingesee vor 2 Stunden

Todesfall

Frauenleiche in der Fränkischen Schweiz gefunden - Polizei geht von Tötungsdelikt aus

In einem kleinen Ort im oberfränkischen Landkreis Forchheim (Fränkische Schweiz) ist am Montag eine tote Frau in einer Wohnung gefunden worden. Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt.