Gößweinstein vor 1 Stunde

Fränkische Schweiz: Erstmals seit 1984 kein Jahresschlusskonzert

Erstmals seit 1984 wird es in diesem Jahr kein Jahresschlusskonzert in der Basilika von Gößweinstein geben. Es hätte auch nur ein Fünftel an Karten verkauft werden können.