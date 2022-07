Sachsenmühle/Gößweinstein vor 1 Stunde

Kletterunfall

35-Jährige stürzt beim Klettern in der Fränkischen Schweiz ab - Frau trägt Sandalen und keinen Helm

In Sachsenmühle in der Fränkischen Schweiz ist am Montagnachmittag (04.07.2022) eine 35-Jährige beim Klettern abgestürzt. Die Frau verletzte sich dabei am Rücken.