Wie das Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz berichtet, hat Melina Hampel den Vorentscheid schon bestanden. Als Teil der Nationalmannschaft der Krankenpfleger bereitet sich die 20-jährige Forchheimerin jetzt auf die Europameisterschaften im Herbst in Danzig vor. „Wir müssen sehr viel medizinisches-pflegerisches Fachwissen können – und das alles auf Englisch“, erzählt Melina Hampel, die seit zwei Jahren eine Ausbildung zur Pflegefachfrau am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz absolviert. „Melina ist in Theorie und Praxis eine ganz herausragende Auszubildende“, freut sich Andreas Schneider, Leiter der Berufsfachschule für Pflege am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz.

Die guten Ergebnisse liegen sicher nicht nur daran, dass Melina selbst vor 20 Jahren im Klinikum Forchheim zur Welt gekommen ist. „Mein größter Traum ist es, Medizin zu studieren.“ Nach dem Abitur am Herder-Gymnasium in Forchheim will Melina ihrem beruflichen Traumziel mit der Ausbildung zur Pflegefachfrau aktuell einen großen Schritt näher kommen. „Ich würde mich natürlich freuen, wenn Melina nach der Ausbildung der Pflege erhalten bleibt“, sagt Schneider und verweist auf die vielen Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten im Pflegebereich.

Derweil bereitet sich Melina weiter akribisch auf den kommenden Vorentscheid im Frühjahr vor. „Patienten pflegen, Therapien planen – von uns wird bei der ,EuroSkills` sehr viel verlangt werden“, sagt Melina und zeigt auf einen großen Bücherstapel für die nächsten Trainingswochen. Mit Nervosität hat die 20-jährige National-Pflegerin vor den anstehenden Wettbewerben unterdessen nicht zu kämpfen. „Im Nationalteam sind wirklich alle superlieb“, freut sich Melina. Schon jetzt sei der Pflegenachwuchs am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz total stolz auf die erfolgreiche Pflegeschülerin, sagt Schneider und kündigt an, Melina bei den anstehenden Turnieren voll unterstützen zu wollen. Auch die Reisekosten für die Europameisterschaften im Herbst will die Pflegeschule laut Schneider übernehmen.

Schließlich sei Melina als einzige Vertreterin aus Bayern unter den allerletzten fünf Kandidaten dabei. Drei Teilnehmer dürfen am Ende die deutschen Farben bei der „EuroSkills“ in Polen tatsächlich vertreten. „Ich will unbedingt dabei sein. Im Mai entscheidet sich, ob ich im September nach Danzig fahren darf“, sagt Melina und schnappt sich das nächste Medizinbuch. „Wir drücken hier alle die Daumen, damit es klappt“, sagt der Leiter der Pflegeschule am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz. Neben dem Wettbewerb geht es bei der Europameisterschaft der Pflegeberufe auch um die Repräsentation eines ganzes Berufsstandes. „Vor dem Hintergrund steigender Pflegebedürftigkeiten in der Bevölkerung ist es wichtig, auf die Attraktivität und die Bedeutung des Pflegeberufes hinzuweisen“, sagt Schneider zum gesellschaftlichen Hintergrund der kommenden „Pflege-EM“.