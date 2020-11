Durch den zweiten Lockdown brechen den Künstlern zum zweiten Mal die Einnahmemöglichkeiten weg. Wie beim ersten Lockdown stellt der Fränkische Tag nun erneut mit seiner Facebook-Seite und seiner Homepage inFranken.de den Künstlern, wie etwa Sven Berlip aus Heroldsbach, eine reichweitenstarke Möglichkeit zur Verfügung, zumindest virtuell aufzutreten.

Videobeiträge, Fotoserien, Audioaufnahmen, Texte und andere Ideen sind willkommen. Die Künstler geben in den Online-Beiträgen ihre Kontonummer an, die Zuschauer können direkt spenden. Gemapflichtige Musik ist nicht möglich. Die Beiträge werden von uns geprüft.

Das Angebot richtet sich an alle freischaffenden Künstler aus Stadt und Landkreis Forchheim. Künstler schicken ihre Beiträge und Kontodaten für Spenden per E-Mail an redaktion.forchheim@infranken.de (Betreff: Corona-Bühne). Für Musik- und Video-Beiträge benötigen wir einen Einbett-Code einer Plattform wie zum Beispiel YouTube.