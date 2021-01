Hoffnungsschimmer in leuchtendem Blau: Wie hier in Forchheim gehen die Blaulichter gerade an vielen Feuerwehrstationen im Landkreise an, so etwa in Kirchehrenbach, Langensendelbach und anderen Stützpunkten. Die beeindruckenden Bilder ihrer leuchtenden Gerätehäuser veröffentlichen die Wehren dann auf ihren Kanälen in den sozialen Netzwerken wie etwa Facebook.

Hintergrund der Aktion #bluelightfirestation ist laut der Feuerwehr, auf die Einsatzbereitschaft der vielen ehrenamtlichen Retter und Helfer trotz der Corona-Pandemie hinzuweisen. Und das, obwohl derzeit sämtliche Dienst- und Vereinsaktivitäten wie etwa die zahlreichen Übungen nicht stattfinden könnten. Die Feuerwehr bleibe, so schreibt die Feuerwehr Forchheimer weiter, neben den anderen Hilfsorganisationen 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche einsatzbereit.