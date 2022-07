Forchheimer Annafest 2022 startet: offizieller Auftakt mit Bieranstich

Das Warten auf das Forchheimer Annafest 2022 hat ein Ende. Ab heute, Freitag (22. Juli 2022), bis Montag (1. August 2022) wird das Festgelände von feierfreudigem Publikum belebt. Nach dem Bieranstich steht viel Musik auf dem Programm und verschiedene Fahrgeschäfte sorgen zusätzlich für Stimmung.

Update vom 22. Juli 2022: Startschuss für Annafest - Bands und Fahrgeschäfte warten auf Besucher

Um 17 Uhr läutet der Oberbürgermeister beim traditionellen Bieranstich auf dem Schindlerkeller das Volksfest offiziell ein. Damit ist der Startschuss für den Biergenuss an den kommenden Tagen offiziell gegeben. Im Anschluss treten verschiedene Bands auf den Kellern auf. So spielen jeweils von 18 bis 23 Uhr "Nachtschicht" auf dem Nederkeller, "Caveland" auf dem Hofmann's Keller, der "Spielmannszug Jahn" auf dem Glockenkeller, die "Leutenbacher Musikanten" auf dem Winterbauerkeller und "Dochrinna" auf dem "Schlössla Keller".

Von 17 bis 23 Uhr sind darüber hinaus "Die Gerchli" auf dem Greif Keller und von 19 bis 23 Uhr "Acoustify" auf dem Brauwastl Keller zu hören.

Außerdem befinden sich folgende Fahrgeschäfte auf dem Festgelände:

Freak

Kindersportkarussell

Volare Wellenflug

1001 Nacht

Riesenrad Orion 2

Jumper

Auto-Scooter

Star Dancer/Black Out

Schiffschaukel

Die Orient Reise

Unter der Kategorie Spiel und Spaß finden sich indessen Attraktionen wie Entenangeln, Cartoon Party, Dosenwerfen, Dart-/Pfeilwerfen, Jagd-Hütte, Schießwagen, Bayrische Gaudi oder die XXL Ballschleuder. Alle Informationen zum Programm findest du auf der Webseite des Annafests.

Update vom 21. Juli 2022: "Annafest-Sondertarif" - VGN-Fahrkarten und 9-Euro-Ticket zeitweise nicht gültig

Wie das Landratsamt Forchheim am Donnerstag (21. Juli 2022) mitteilt, wurden die Fahrpreise in Zone 1 an den VGN-Tarif angepasst und betragen 2,10 Euro für Erwachsene sowie 1,10 Euro für Kinder bis 14 Jahren. Das Annafest-Tagesticket kostet 10,50 Euro. Zur regulären Fahrplanzeit fährt die Stadtbuslinie 261 alle 30 Minuten zum Kellerwald, ab 12.30 Uhr setzt dann zusätzlich montags bis samstags, sonntags ab 9.30 Uhr der Shuttle-Verkehr vom Großparkplatz Forchheim Süd ein.

Die Pendelbusse fahren über den ZOB am Bahnhof direkt zum Kellerwald und auf dem Rückweg über die Innenstadt/Paradeplatz, heißt es weiter. Die Parkgebühren am "Annafest-Großparkplatz Süd" bleiben unverändert (PKW sieben Euro - Kleinbus zehn Euro). Alle Fahrzeuginsassen mit Parkschein fahren kostenlos zum Festgelände und zurück. Im Stadtgebiet werden bis Ende der regulären Fahrplanzeiten VGN-Fahrausweise für Hin- und Rückfahrten anerkannt.

Das Forchheimer Landratsamt betont: Montags bis freitags ab 21.30 Uhr, samstags ab 17 Uhr und sonntags gilt ganztags der Annafest-Sondertarif. Zu diesen Zeiten, vor allem auf den abendlichen Rückfahrten vom Annafest-Gelände (Kellerwald), gelten die VGN-Fahrkarten nicht. "Wegen des Sondertarifs gilt auch das 9-Euro-Ticket nicht", erklärt ein Sprecher des Landratsamts gegenüber inFranken.de.

AST (Anrufsammeltaxi)

In der Zeit von Freitag (22. Juli 2022) bis Montag (1. August 2022) kann das AST landkreisweit nur soweit (nach Fahrplan) bestellt werden, wie keinerlei Verkehrs-Verbindung (plus/minus eine Stunde) besteht. Gemeint sind die Annafestbusse, der reguläre VGN- Fahrplan und die Zugverbindung Forchheim - Ebermannstadt/Eggolsheim. Für Fahrten im Stadtgebiet Forchheim gibt es während des Annafests kein AST, informiert das Landratsamt.

Das Annafest-Jugendtaxi steht Jugendlichen unter 16 Jahren täglich von 22 Uhr bis 22.30 Uhr zur Verfügung. Nähere Informationen dazu finden sich auf der Internetseite des Landratsamts Forchheim. Der Annafest-Fahrplan ist in allen Gemeinden und Tourismus-Geschäftsstellen im Landkreis erhältlich und auf derselben Seite mit aktuellen Änderungen abrufbar.

Update vom 20. Juli 2022, 16 Uhr: Rauchverbot während Forchheimer Annafest - "Waldbrandgefahr extrem hoch"

"Die Waldbrandgefahr ist extrem hoch, jeder Funke kann in der trockenen Vegetation ein Feuer verursachen", erklärt die Stadt Forchheim in einer Pressemitteilung. Laut der Allgemeinverfügung sind auf dem Festgelände abseits befestigter Wege und außerhalb konzessionierter Schankflächen der Kellerwaldgaststätten das Rauchen und die Verwendung von offenem Licht und Feuer verboten.

In diesem Zusammenhang verweist die Stadt ebenfalls auf das Bayerische Waldgesetz, das vom 1. März bis zum 31. Oktober das Rauchen in Wäldern untersagt.

Ein Verstoß gegen diese Anordnung könne mit einer Geldbuße geahndet werden.

Update vom 19. Juli 2022, 15 Uhr: Stadt Forchheim bittet Annafest-Wirte um "Layla"-Verzicht

Wie inFranken.de berichtete, ist das Lied beispielsweise auf dem Würzburger Kiliani-Volksfest und den von der Stadt Erlangen veranstalteten Kirchweihen unerwünscht. Das Statement des Erlanger Oberbürgermeisters Florian Janik (SPD) dazu: "Sexistische Lieder wie 'Layla' passen nicht auf unsere Feste."

Auch die Stadt Forchheim missbilligt den Song: "Die Stadt Forchheim wünscht nicht, dass das Lied 'Layla' auf Veranstaltungen in der Stadt gespielt wird. Die Stadtverwaltung wird deshalb an die Festwirt*innen auf dem Annafest schriftlich die Bitte richten, auf das Abspielen des Liedes zu verzichten", antwortet Birgit Herrnleben, stellvertretende Pressesprecherin der Stadt.

Sie weist in diesem Zuge daraufhin, dass es für Liedertexte einen Index gebe, der das Spielen im Radio regelt. "Lieder, die auf dem Index stehen, werden im Radio nicht gespielt. Da das Lied 'Layla' nicht auf dem Index steht, sehen wir für die Stadt als Veranstalterin des Annafestes aktuell keine rechtliche Handhabe, das Lied zu verbieten." Wie beispielsweise im Falle des Oktoberfestes liege eine solche Entscheidung in den Händen der Wirt*innen.

Hitzige Debatte um Ballermann-Hit "Layla": Das sagen fränkische Partybands zum Song-Verbot

Update vom 19. Juli 2022, 12.10 Uhr: Forchheimer Annafest kehrt zurück - verschiedene Busse ermöglichen Anfahrt zum Gelände

Wie die Stadt Forchheim mitteilt, steht für das diesjährige Annafest ein Shuttlebus-Transfer zur Verfügung, der mit den Parkplätzen verknüpft ist. Die Fahrt sei in den Tickets für den Großparkplatz Ausstellungsgelände, Hafenstraße und den Parkplatz südlich des Schlosses Jägersburg (Fürstenweg 1, Bammersdorf, 91330 Eggolsheim) inbegriffen. Der Shuttlebus fahre von 12.45 Uhr (22. Juli - 1. August 2022) bis 23.25 Uhr von der Jägersburg zum Annafest. Der letzte Bus zurück zur Jägersburg starte an der Lichteneiche um 23.35 Uhr.

Die Linienbusse fahren laut Stadt wie gewohnt über die Konradstraße, dort befinden sich auch die Haltestellen des Linienverkehrs. Zu den ÖPNV-Verbindungen in den Kellerwald hat der Landkreis Forchheim eine eigene Broschüre "Annafest Fahrplan" herausgegeben, die auch als PDF auf der offiziellen Annafest-Webseite www.annafest.bayern heruntergeladen werden kann.

Touristenbusse parken in einem Parkstreifen in der Haidfeldstraße auf Höhe des Neuen Friedhofs. Von dort sei der Weg zum Festgelände beschildert.

Fahrradstellplätze gäbe es in der Unteren Kellerstraße kurz vor dem Eingang zum Festgelände und zusätzlich auch auf der Grünfläche am Viktor-von-Scheffel-Platz. Es ist nicht gestattet, Fahrräder innerhalb des ausgewiesenen Festgeländes abzustellen.

Update vom 18. Juli 2022: "Hervorragende Möglichkeit" - mehr Parkplätze für Annafest-Besucher

Die Gebühr für den Großparkplatz Ausstellungsgelände kostet für einen Pkw mit bis zu fünf Personen sieben Euro, ein Pkw/Kleinbus bis neun Personen kostet zehn Euro. Daneben hat sich für die Gäste des Annafestes in Forchheim eine weitere Möglichkeit ergeben, per "Park and Ride" zum Fest zu gelangen, schreibt die Stadt Forchheim in einer Pressemitteilung:

Auf Initiative der Familie Graf von Bentzel, Inhaberin der Eventlocation Schloss Jägersburg, könne auf dem Parkplatz südlich des Schlosses Jägersburg (Fürstenweg 1, Bammersdorf, 91330 Eggolsheim) während der gesamten Annafest-Zeit ab dem 21. Juli 2022 bis einschließlich 1. August 2022 jeweils von 12.30 bis 24 Uhr geparkt werden. Insgesamt 600 Parkplätze für die Besucher*innen des Annafestes stünden hier zur Verfügung.

Zugelassen seien nur Pkw beziehungsweise Vans, keine Wohnmobile, Lkw oder Busse. Die Parkplatzeinfahrt liege Richtung Forchheim. Die Parkgebühr beträgt sieben Euro pro Fahrzeug, nur das Parkticket berechtige zur Nutzung des Shuttlebusses. Bürgermeister Udo Schönfelder (CSU): "Für unsere Festgäste ist diese zusätzliche Parkmöglichkeit eine wunderbare Ergänzung, über die ich ausgesprochen glücklich bin."

Der "Park and Ride"-Platz mit Shuttlebus könne neben dem gleichwertigen Parkangebot mit Bustransfer im Stadtsüden die Verkehrssituation rund um das Annafest entscheidend entlasten. "So kommen hoffentlich alle entspannt und zufrieden in unseren schönen Kellerwald und genießen unser herrliches Annafest." Keine Parkplätze gebe es in der Nähe des Annafestes, weder am Piasten- noch am Festgelände.

Erstmeldung vom 11. Mai 2022: Forchheimer Annafest 2022 - das ist im Programm

Die Zulassungen für die Schausteller*innen seien bereits im Januar veranlasst worden, so die stellvertretende Pressesprecherin der Stadt Forchheim, Birgit Herrnleben, auf Anfrage von inFranken.de

Zum Auftakt erwartet die Besucher*innen am Donnerstag (21. Juli) um 11 Uhr die Schlachtschüssel mit Kesselfleisch sowie Blut- und Leberwürsten, kündigt die Tourist-Information an. Offiziell soll "eines der schönsten Volksfeste in ganz Franken" am Freitag (22. Juli) um 17 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich auf dem Schindlerkeller durch den Oberbürgermeister eröffnet werden.

Für Samstag (23. Juli) ab 15.30 Uhr ist der Annafestzug von der Lichteneiche zum Kellerwald geplant. Den Dienstag (26. Juli) und Donnerstag (28. Juli) haben die Veranstalter zum Kindertag von 13 bis 18 Uhr mit ermäßigten Preisen für die Fahrgeschäfte erklärt. Am Mittwochnachmittag (27. Juli) werden traditionell wieder die Forchheimer Arbeitgeber mit ihren Beschäftigten auf den Kellern erwartet. Das Musikprogramm ist inzwischen online. Auf sechs Bühnen werden "fränkische Gemütlichkeit, wilder Rock oder moderne Klänge" geboten, heißt es auf der Webseite.

Auf diese Keller können sich die Gäste freuen

Gerade die Wirte dürften der immer näher rückenden Neuauflage des Annafests freudig entgegenfiebern. Folgende Keller beteiligen sich am Forchheimer Annafest 2022: