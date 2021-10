Die Stadt Forchheim sucht nach einem Jahr Zwangspause aufgrund von Corona wieder drei Weihnachtsengel: Wer "herzlich und kontaktfreudig" sei und sich bereits heute auf das Leuchten der Kinderaugen freue, solle sich bitte bis spätestens 27. Oktober 2021 mit einem kurzen Bewerbungsschreiben inklusive eines Portraitfotos bei der Stadt Forchheim bewerben, teilt diese mit.

"Hi, liebe Mädels aus Forchheim und dem Umland! Wir möchten in diesem Jahr wieder mit dem Forchheimer Adventskalender 2.0 und einer märchenhaften Lichtershow an der Kaiserpfalz durchstarten. Auf Euch warten vorab ein professionelles Engel-Fotoshooting und ein Haarstyling durch Friseur Schlenkrich! Und am Ende der Amtszeit noch eine Überraschung!“, so lautet der Aufruf von Nico Cieslar, dem Leiter der Forchheimer Tourist-Information.

Forchheimer Adventskalender 2.0: Ein Auto als Hauptgewinn

Jeden Abend in der Zeit vom 1. bis 23. Dezember jeweils um 18.30 Uhr erscheint ein Engel am neuen Forchheimer Adventskalender und darf aus der Lostrommel mit 40.000 Losen das Glückslos für den*die Tagesgewinner*in ziehen. Der Hauptgewinn – ein Auto – wird am Heiligen Abend um 12 Uhr verlost.