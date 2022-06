In Forchheim kam es am Dienstag (21. Juni) aufgrund eines technischen Defekts an einer ICE-Oberleitung zur Evakuierung der 470 Fahrgäste. Die Feuerwehr Erlangen-Stadt und der Rettungsdienst halfen vor Ort.

Werner Horsch von der Feuerwehr Erlangen berichtete in einem Interview mit News5, dass es zu technischen Problemen an einem ICE auf der Zugstrecke zwischen Erlangen und Eggolsheim gekommen sei. Der ICE, an dem eine Oberleitung beschädigt gewesen sein soll, sei auf Höhe des alten Güterbahnhofs Forchheim zum Stillstand gekommen.

Beschädigte ICE-Oberleitung löst Evakuierung der Fahrgäste aus - bei fast 30 Grad

"Nach Aussage der Bahn waren es 470 Bahngäste, die aber schon mehrere Stunden in dem Zug waren, aber ohne Getränke", erklärte Horsch. Die Feuerwehr habe mit speziellem Werkzeug eine Klappe an der Lok aufmachen müssen, um eine Ersatzlok ankoppeln zu können. Der Rettungsdienst sei am Forchheimer Bahnhof vor Ort gewesen, um gehbehinderten und gehbeeinträchtigten Personen aus dem Zug zu helfen.

Aus Nürnberg sei, ersten Angaben zufolge, ein Ersatz-ICE angefordert worden, der die Fahrgäste wieder aufgenommen und weitergefahren habe. Die Feuerwehr Forchheim-Stadt sei mit 25 Einsatzkräften vor Ort gewesen.

Leitender Notarzt Thomas Hartl sagte zu News5, es sei trotz einiger Personen mit Kreislaufproblemen "alles soweit glimpflich abgelaufen" und, dass es zu keinen Krankenhaus-Einweisungen gekommen sei.

Busnotverkehr eingerichtet - Strecke gesperrt

Im Moment (Stand 19.20Uhr) sind keine Zugfahrten zwischen Erlangen und Bamberg möglich, jedoch richtete die Deutsche Bahn, eigener Angaben zufolge, einen Busnotverkehr ein, der alle Haltestellen auf dem gesperrten Streckenabschnitt anfährt.