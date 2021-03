39-Jähriger mit Pfefferspray attackiert: In einem Ortsteil von Forchheim in Oberfranken kam es am Sonntag (14.03.2021) zu einem Streit, der in einer Handgreiflichkeit ausartete. In einer Garage eines Mehrfamilienhauses am Regelsberg in Burk zankte sich ein 64 Jahre alter Garagenbesitzer mit einem 39-jährigen Bewohner.

Wie die Polizei Forchheim berichtet, wurde die Auseinandersetzung auf die Spitze getrieben als der 64-Jährige seinem jüngeren Kontrahenten Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Gegen den "rabiaten Rentner" werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Symbolbild: Matthias Hoch