Gegen 15 Uhr erhielt Feuerwehr und Polizei die Meldung des offenen Feuers auf einem Betriebsgelände in der Konrad-Ott-Straße. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Brandort ankamen, stand der Wohnanhänger bereits komplett in Flammen und brannte in der Folge gänzlich aus. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. Weitere Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei Bamberg ist von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen.

Die Kriminalbeamten erhoffen sich diesbezüglich Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die im Bereich der Konrad-Ott-Straße, in einem Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen oder die Brandstifter auf ihrer Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen. Diese ist unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 erreichbar.

Vorschaubild: © Leo_65 / pixabay.com