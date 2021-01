Die Corona-Krise erschwert das Trauern. "Gerade für ältere Angehörige ist die Situation sehr belastend", sagt Anthony Brunner vom Bestattungsunternehmen Mang. Dass Beerdigungen nur im engsten Kreis erlaubt sind, mache vielen Familien zu schaffen. "Für die Angehörigen ist es eine sehr schwere Entscheidung, wer letztendlich den Verstorbenen auf seinem letzten Weg begleiten darf und wer nicht", erklärt Bestatterin Eva Einwag von Pietät Rösch.

Das Abschiednehmen sei in der Corona-Pandemie "umständlicher" geworden. Das beginne bereits beim Erledigen der Formalitäten: Wenn Bestatter und trauernde Angehörige während der persönlichen Trauergespräche, bei denen die Hinterbliebenen wichtige Entscheidungen treffen, nun Masken tragen.

Hinterbliebenen von Corona-Positiven fehlt der Abschied

Besonders leiden würden Angehörige von Menschen, die mit oder an Corona verstorben sind. "Sie können sich nicht ausreichend vom Verstorbenen verabschieden. Das ist für viele Angehörige sehr tragisch", sagt Einwag. Der Infektionsschutz schreibt vor, dass positiv getestete Verstorbene nicht wie üblich eingekleidet, sondern in einem speziellen Covid-Leichensack mit desinfizierenden Tüchern gebettet werden. "Sobald auf dem Totenschein das Kreuzchen mit Infektionsgefahr angekreuzt ist, dürfen wir den Sarg nicht mehr öffnen", verdeutlicht Brunner.

Angesichts vieler Nachfragen und Unsicherheiten unter den betroffenen Hinterbliebenen betont der Bestatter : Erdbestattungen sind bei Covid-Patienten weiterhin möglich. "Die Art der Bestattung selbst zu wählen, ist natürlich das höchste Gut." In Forchheim gebe es auch bei Feuerbestattungen aktuell keine Engpässe oder Verzögerungen. Das Bestattungsunternehmen Mang bringt Verstorbene in ein Krematorium im südthüringischen Meiningen.

Wie hat sich die Arbeit der Bestatter in der Corona-Krise verändert?

Im Dezember hatte Anthony Brunner etwas mehr Bestattungen als sonst in diesem Monat. In den Wintermonaten gebe es stets mehr Sterbefälle, betont er. Auch Bestatterin Eva Einwag stellte im Januar eine "deutliche Zunahme" an Bestattungen im Vergleich zum vergangenen Januar fest.

Das städtische Friedhofsamt verzeichnete im Corona-Jahr 2020 aber keine signifikante Zunahme an Bestattungen , erklärt Britta Kurth, Pressesprecherin der Stadt Forchheim . Das Standesamt in Forchheim registrierte aber einen leichten Anstieg an Sterbefällen:

Die Corona-Krise macht die Arbeit der Bestatter deutlich herausfordernder. "Hausabholungen machen wir nur im Schutzanzug", erklärt Brunner. Seit der ersten Corona-Welle arbeiten die Bestatter im Umgang mit Verstorbenen und Hinterbliebenen stets in Masken und mit doppelten Handschuhen. Der Forchheimer Bestatter musste in zusätzliche Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel investieren. Er wünscht sich, dass Bestatter von Lieferanten "etwas bevorzugt" werden. Früher zahlte Brunner für ein Päckchen Handschuhe 5,60 Euro, heute koste es über 16 Euro. "Das finde ich erschreckend."

Corona-Ausbruch: Vier Bestatter im Pflegeheim Streitberg

"Denn auch von einem Leichnam kann Infektionsgefahr ausgehen", erklärt Brunner. Beim Bewegen des Toten können ansteckende Aerosole in die Luft gelangen, zudem besteht die Gefahr von Schmierinfektionen. Die Auswirkungen des tödlichen Corona-Ausbruchs im Streitberger Pflegeheim haben die Forchheimer Bestatter direkt miterlebt. "In Streitberg waren wir zeitgleich mit drei anderen Bestattern vor Ort, so etwas ist vorher noch nie vorgekommen", erinnert sich Brunner.

Verstirbt ein Corona-Patient in einem Altenheim, werden die Bestatter vom Pflegepersonal in Empfang genommen, das bei ihnen Fieber misst. Die Bestatter ziehen einen Ganzkörperschutzanzug inklusive Mundschutz, Handschuhe und Schürze an, bevor sie zu den Verstorbenen kommen, erläutert Einwag. Die Forchheimerin ist dankbar, dass alle Beteiligten diese schwierige Situation "bestmöglich meistern". So würden auch die Ämter der Stadt Forchheim den bürokratischen Akt im Sterbefall "schnell und unproblematisch" abwickeln. Bestatter Anthony Brunner hofft: "Irgendwann wird wieder Normalität einkehren. Dann können auch wieder große Trauerfeiern stattfinden."