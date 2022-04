Forchheim vor 32 Minuten

Kultur

"Spaß für die ganze Familie": Nachtwächter-Führung startet am 7. Mai

In Forchheim startet am 7. Mai die Familienführung "In den dunklen Gassen Forchheims - Vom Söldner zum Nachtwächter". Die Nachwächter-Führung beginnt im Innenhof des Pfalzmuseums.