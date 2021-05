Aufgrund Instandsetzungsarbeiten wird die FO 25 (Wehrbrücke) zwischen Hausen und der St 2244 im Zeitraum vom 18.05.2021 (8.00-17.00 Uhr) bis zur Beendigung der Bauarbeiten, längstens bis 19.05.2021 (8.00-17.00 Uhr), für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt. Das teilt das Landratsamt Forchheim mit.

Die Umleitung erfolgt von Hausen aus über den Pilatuskreisel (B 470), weiter in Richtung FO-Süd und dann über die St 2244 in Richtung Baiersdorf. Die Haltestelle Hausen Thurner Straße kann aufgrund der Sperrung von der Buslinie 216 nicht angefahren werden. Fahrgäste nutzen bitte die Haltestelle Hausen Dr.-Kupfer-Straße, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Die Linien 206 und 206S bedienen die Haltestelle Hausen Thurner Straße zu den fahrplanmäßigen Zeiten regulär, außer bei der Fahrt um 07.15 Uhr nach Forchheim, hier dient als Ersatzhaltestelle ebenfalls die Haltestelle Hausen Dr.-Kupfer-Straße. Die Zufahrt der Anwohner und Anlieger zu Ihren Grundstücken sei auch während der Bauarbeiten gewährleistet.