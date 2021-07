Unbekannte verwüsten Sparkasse: In der Nacht von Freitag auf Samstag (3. Juli 2021) haben Unbekannte den Schalterraum der Sparkasse in der Klosterstraße in Forchheim verwüstet.

Nach Angaben der Polizei Forchheim warfen die Unbekannten einen Plakataufsteller um, verteilten Chicken Nuggets im Raum und urinierten vor den Haupteingang. In der Sparkasse gibt es jedoch Überwachungskameras. Deswegen dürfte eine Überführung der Täter sehr wahrscheinlich sein. Hinweise, die zu einer schnellen Identifizierung der Täter führen können, nimmt die Polizei Forchheim aber gerne entgegen.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag randalierten Jugendliche am Friedhof in Burk. Dort warfen sie einen Mülleimer umher. Zudem schmissen sie einen Absperrpfosten auf das Dach des Friedhofsgebäudes.