Forchheim startet in Corona-Zeiten den Kulturbetrieb neu

Der Innenhof der Kaiserpfalz ist wie gemacht für laue Sommerabende. Ein wirklich schönes einzigartiges Ambiente, in dem sich leise bis mittellaute Töne und Klänge geradezu perfekt in die Ohren der geneigten Zuhörer zirkeln lassen. Durch das Fehlen der großen Bühne, die im Sommer normalerweise für das Festival "Zirkart" und die Afrika-Kulturtage wichtiges Podium ist, können jetzt in Corona-Zeiten wenigstens 70 Karten für den schönen Hof verkauft werden. Sehr viel Abstand und Vorsicht herrscht an allen drei Tagen in der Pfalz stets beim Veranstalter Junges Theater Forchheim (JTF) und auch den Gästen. Die Regeln und Auflagen, die man der Kultur verpasst hat, sind besonders streng. Inzwischen ist das nach Einschätzung des JTF eine eigene, beinahe groteske Szenerie, wenn man vergleicht, wie eng es in der Bahn, im Einkaufszentrum oder im Biergarten bisweilen wieder zugeht. Die Kulturschaffenden können es nicht ändern. Auch die lokale Stadtspitze, die sich an allen Abenden interessiert und anwesend gezeigt hat, muss sich an die Weisungen aus München oder Berlin halten.

Genau ausgerechnet

Die Theaterleute, allen voran der künstlerische Leiter Lorenz Deutsch, hatten ausgerechnet, wie die Zuschauerzahl und die Sichtverhältnisse am besten zu optimieren sind. Es hat laut JTF bestens geklappt. Jetzt wisse man, was machbar sei.

Am Samstag war Wolfgang Buck zu Gast. Mit seinem Soloprogramm "Iech wär dann do", das er vor Corona zum letzten Mal vor viereinhalb Monaten in Berlin spielte, trat er jetzt in Forchheim - ausverkauft - auf. Er versteht es, sein Publikum zu unterhalten - ein Liedermacher mit fränkischem Herz und gesundem Menschenverstand. Gebannt und mucksmäuschenstill sitzen die Gäste und lauschen und hören nicht nur die so beliebten authentischen fränkischen Heimatklänge und diesen Zungenschlag. Sie hören auch einen tollen Gitarristen und versierten Liedermacher. Das sind eben die feinen Zutaten, die sich durch wache Ohren und Gehirne rezipiert, zu unvergessenen Abenden vermengen. Einfach eine Frage der Qualität.

Der Lyrikprofi

Der Sonntagnachmittag war nun für den Forchheimer Literatur- und Lyrikprofi Rainer Streng und seinen kongenialen Bühnengenossen René Kraus alias "Der Ente" genau der passende Zeitpunkt, um den schier unbegrenzten Möglichkeiten, aber auch den Tücken der deutschen Sprache nachzufühlen. "Verrückt, verrücktes Deutsch" war das Motto der Wort- und Tonattacke, die die beiden auf das Publikum zielten. Eine Mischung aus gesprochenen, gesungenen, geschrienen und auch mit vollen Körpereinsatz visualisierten Sahnestückchen der deutschen Lyrik sorgte für Kurzweil und Heiterkeit im Pfalzhof.

"Kultur alive", ein bisschen was geht immer, könnte das Fazit der drei Tage sein. Die darbende Kulturszene scharrt mit dem Hufen und wird weitere Abende und Veranstaltungen wie diese brauchen. Die sorgfältig geklebten Abstandslinien auf dem Kopfsteinpflaster des Innenhofs haben die Ehrenamtlichen vom Jungen Theater hoffnungsfroh kleben lassen. Vielleicht kann oder muss man sie ja noch mal nutzen.