Die Offene Jugendarbeit in Forchheim Nord ist ab heute, 22.03.21, wieder für Jugendliche da, das Jugendhaus in der Kasernstr. 7 ab morgen, Dienstag, 23.03.21, jeweils zu den üblichen Öffnungszeiten, so heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Forchheim. In den Einrichtungen besteht Maskenpflicht.

Ein erforderlicher Mindestabstand zwischen den Besuchern von 1,5 m ist zwingend einzuhalten. Jugendliche können sich auf den Websites der beiden Einrichtungen https://oja.forchheim.de/ und https://jugendhaus.forchheim.de/ aktuell informieren. Per E-Mail und Telefon kann das Jugendhaus unter jugendhaus@forchheim.de; Tel.: 09191 67668 und die OJA unter oja@forchheim.de; Tel.: 09191 340603 erreicht werden.