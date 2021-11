In frühlingsfrischem citringelb-metallic leuchtet der Hauptgewinn des Forchheimer Adventskalenders in diesem Jahr: Der Mitsubishi Space Star 1.2 „Spirit“ hat flotte 71 Pferdestärken unter der Haube, Zusatzextras sind unter anderem Zentralverriegelung, elektrische Außenspiegel, Licht- und Regensensor sowie ein Pioneer-Infotainment- System. Der Wert des nagelneuen Wagens liegt bei 13.530 Euro, erklärt die Stadt Forchheim.

Die Volksbank Forchheim sponsert den Wagen, der vom Autohaus Maier in Schlüsselfeld zur Verfügung gestellt wird und am 24. Dezember als Hauptgewinn verlost wird.

Insgesamt 40.000 Lose werden in diesem Jahr zum Preis von jeweils einem Euro angeboten. Die Lose sind ab Dienstag, 16. November, in der Tourist-Information der Stadt Forchheim in der Kaiserpfalz und in der Hauptstelle der Volksbank Forchheim in der Hauptstraße 39 erhältlich.

Den Erlös aus dem Losverkauf verwendet der Veranstalter, der Heimatverein der Stadt Forchheim, unter anderem für Zuschüsse kultureller Projekte sowie für verschiedene wohltätige Zwecke.