Großeinsatz am Kellerwald in Forchheim: Am Mittwochmorgen (12.08.2020) gegen 04.00 Uhr erreichten die Polizei in Forchheim Meldungen über vermeintliche Schüsse im Bereich des Kellerwaldes. Laut Bericht der Forchheimer Polizeiinspektion hatten die Anwohner von "Feuerstößen wie von einem Maschinengewehr" gesprochen.

Eine Polizeistreife rückte an und konnte ebenfalls die schußähnlichen Geräusche hören. Die Beamten stellten zunächst Nachforschungen an, ob eine Jagd, Militärübung oder ähnliches für die "Schüsse" verantwortlich sein könnte.

"Schüsse" in Forchheim: Lautsprecher sorgt für Großeinsatz am Kellerwald

Nachdem diese jedoch ausgeschlossen werden konnten, forderten sie Verstärkung von weiteren Streifen und auch benachbarten Dienststellen an, um den unbekannten Schützen zu suchen. Ein Hubschrauber unterstützte die Suche ebenfalls.

Letztendlich konnten die Beamten jedoch Entwarnung geben: Die "Schüsse" kamen von einem defekten Lautsprecher. Womöglich verursachte ein Kurzschluss die knallenden Geräusche, Gefahr für die Anwohner bestand aber zu keinem Zeitpunkt. Der Bühnenlautsprecher kommt normalerweise während dem Annafest zum Einsatz. Die Verantwortlichen wurden bereits verständigt und kümmern sich um einen baldige Reparatur.