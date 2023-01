Forchheim vor 1 Stunde

Körperverletzung

"Finger umgebogen": Streit zwischen Schülern endet mit Anzeige für 15-Jährigen

Bei einer Forchheimer Schulveranstaltung sind zwei Schüler in einen handfesten Streit geraten. Der Jüngere der beiden habe den Älteren dabei so verletzt, dass sich dieser in ärztlich behandeln lassen musste.