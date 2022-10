Am Dienstagmittag bog ein 39-jähriger Autofahrer in der Forchheimer Ulmenstraße ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 23-jährigen Radfahrers. Dieser war darüber so aufgebracht, dass er gegen den Wagen trat.

Daraufhin schnitt der VW-Fahrer dem Radler den Weg ab und zwang ihn so zum Anhalten. Beamte der Polizeiinspektion Forchheim konnten den Streit vor Ort schlichten.

Radler tritt gegen Auto - Anzeige wegen Sachbeschädigung

Da der Radfahrer durch den Tritt einen Sachschaden am Fahrzeug des 39-Jährigen in Höhe von etwa 200 Euro verursachte, erwartet ihn nun eine Anzeige aufgrund einer Sachbeschädigung. Der Autofahrer muss sich seinerseits wegen einer Nötigung strafrechtlich verantworten.

Vorschaubild: © Symbolfoto: vbaleha/Adobe Stock