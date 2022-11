Forchheim vor 50 Minuten

Einbrecher

Polizei meldet weiteren Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

In der Nacht auf den Dienstag kam es in Forchheim wieder zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Auf der Suche scheiterten die Täter allerdings am Tresor der Bäckerei. Jetzt ermittel die Kriminalpolizei Bamberg im Fall und es werden Zeugen gesucht.