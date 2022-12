Weil er die Wohnung seiner Mutter partout nicht mehr verlassen wollte, musste die Polizei einschreiten: Am Mittwochmittag (14. Dezember 2022) hielt sich ein 25-Jähriger bei seiner Mutter in der Bügstraße in Forchheim auf, war dabei aber alkoholisiert und verhielt sich uneinsichtig.

Nachdem ihm Beamte der Polizeiinspektion Forchheim ein Platzverweis erteilt hatten, versuchte er auch noch diese zu schlagen. Ein Beamter wollte den Hieb abblocken, wobei er allerdings verletzt wurde.

Randale in Forchheimer Polizeizelle hat Folgen

Ein Atemalkoholtest ergab beim 25-Jährigen einen Wert von 1,54 Promille. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Doch dabei blieb es nicht: In der Zelle angekommen, randalierte er dort derart, dass die Einrichtung teilweise zerstört wurde. Daraufhin wurde er vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht, meldet die Polizeiinspektion Forchheim.

