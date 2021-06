Zu Fuß kann die Bahnstrecke im Bereich der Unteren Kellerstraße in Forchheim, jederzeit, während der gesamten Baumaßnahme barrierefrei überquert werden. Hierfür wurde eine Behelfsbrücke errichtet. Radfahrer müssen auf dieser allerdings absteigen damit der Fußgängerverkehr nicht gefährdet wird. Sie können aber auch den ausgeschilderten Umleitungen folgen. Das teilt die Stadt Forchheim mit.

Für den motorisierten Verkehr sind für die Zeit der Sperrung die Umleitungen U6 (stadteinwärts) und U7 (stadtauswärts Richtung Rettern/Serlbach sowie Fa. Piasten) ausgewiesen.

Die Umleitungsstrecken führen in beiden Richtungen über die Hans-Sachs-Straße – Hainstraße. In diesen Straßen in Forchheim wurde deshalb beidseitig absolutes Halteverbot angeordnet.