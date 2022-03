Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Drogerie in der Hauptstraße in Forchheim konnte am Donnerstagnachmittag (10.03.2022) einen 40-Jährigen beim Diebstahl von vier Parfümpackungen beobachten, wie die Polizeiinspektion Forchheim mitteilte. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf zirka 443 Euro.

Bei der Durchsuchung des Mannes durch Beamte der Polizei Forchheim wurde zusätzlich noch teils hochwertige Kleidung mit Etikett gefunden. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei laut Polizei um Hehlerware handelte.