Am Dienstag, 01.03.2022 wird der Paradeplatz in Forchheim aufgrund des Abtransports der Mariengruppe von 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr komplett gesperrt. Wie das Landratsamt Forchheim berichtet, können in diesem Zeitraum alle Haltestellen am Paradeplatz –ausgenommen Haltestelle Cafe Schmitt- nicht bedient werden.

Die Buslinien nach Forchheim Nord fahren über die Klosterstraße und Cafe Schmitt, die Buslinien nach Forchheim Süd über die Schönbornstraße mit Ersatzhaltestelle am Nürnberger Tor für die Fahrtrichtung Nürnberger Straße, in Fahrtrichtung ZOB wird ersatzweise die Haltestelle „Am Streckerplatz“ bedient. Linie 206 und 266 halten beim Cafe Schmitt Richtung ZOB an der zusätzlich eingerichteten Haltestelle auf Höhe Klosterstraße Hausnummer 6 (neben Vodafone-Shop).

Danach gilt wieder bis auf weiteres die Verlegung der nördlichen Haltestellen am Paradeplatz.

Fahrgäste werden gebeten auch die Hinweise an den Haltestellen zu beachten.