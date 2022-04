Forchheim vor 46 Minuten

Medienkonsum

"Noch normal oder schon besorgniserregend?" Wenn der Medienkonsum der Kinder zum Problem wird

In Forchheim haben Eltern die Möglichkeit, an einem Elterntalk zum Thema Umgang mit digitalen Medien teilzunehmen. In den moderierten Gesprächsrunden werde unter anderem der Frage auf den Grund gegangen, wie viel Medienzeit "noch normal ist" und wann Medienkonsum "besorgniserregend" wird.