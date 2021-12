Forchheim vor 15 Minuten

Verkehr

"Neuralgischer Unfallschwerpunkt entzerrt": Neues Ampelsignal in Forchheim ist installiert

In der Adenauerallee in Forchheim wurde ein zusätzliches Linksabbiegesignal installiert. Das Abbiegen in die Untere Kellerstraße soll so sicherer werden. In den letzten Jahren haben sich dort viele Unfälle zugetragen.