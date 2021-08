„Rail“ und „Ledges“, „Quarter Hip“, Wobbles“ und „Bowl“ – Skater wissen, dass hinter diesen Fachbegriffen einzigartiger Fahrspaß steckt: Der neu eröffnete Skatepark auf der Sportinsel in Forchheim bietet Rollsportlern ab sofort "mit seinen attraktiven Skate-Elementen ein Angebot der Extraklasse", so die Stadt. Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) eröffnete am Wochenende zusammen mit Bernd Fröhner, Gründer von POPULÄR Handcrafted Skateparks und 1992 Vizeweltmeister im BMX-Freestyle die detailreiche Anlage. Das teilt die Stadt Forchheim mit.

Zur Eröffnung waren bekannte Skater aus München geladen: Tobias Kupfer, genannt „Albatros“, Weltmeister von 2020 und amtierender Europameister, Peter und Markus Eich, Michael Röckl, Eddy Rittinger und Norbert Palicsak testeten den Drive vor der Eröffnung und präsentierten das „Fliegen“ auf Rädern. Ihre Vorführung fiel dann aufgrund des einsetzenden Starkregens buchstäblich ins Wasser.

Das mit großen Bäumen und Sträuchern umgebende Areal biete allen Skater*innen Privatsphäre und Schatten. Die Anlage aus zum Teil farbigem Vollbeton sei ganzjährig nutzbar. Mit einer Beleuchtung, die schon vorbereitet wurde und demnächst installiert werden wird, will der neue Skatepark in der dunkleren Jahreszeit punkten.

Ende Januar 2020 hatte der Forchheimer Stadtrat die Mittel für die Errichtung des neuen Skateparks Sportinsel bewilligt. Im Sommer 2020 folgte die Ausschreibung der Maßnahme, im Herbst die Vergabe an die Firma POPULÄR. Über den Winter 2020/ 21 liefen die vorbereitenden Maßnahmen wie die Einholung der Genehmigungen zum Befahren der Zufahrtsstraßen, die Legung von Baustrom und der Bau der Zufahrt, damit nach der Frostperiode die Bauarbeiten im April beginnen konnten.

Zunächst erfolgte der Abbruch der alten Anlage. Zum 19.04.2021 begannen die eigentlichen Bauarbeiten mit der Modellierung des Untergrundes und dem Erdbau, die Verlegung der Entwässerungsleitungen und dem Einbau des Unterbaues für den neuen Skatepark Forchheim.