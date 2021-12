In der Forchheimer Innenstadt soll noch zwischen den Jahren ein neuer Supermarkt eröffnen. "Güni Supermarkt" soll ein "typischer Supermarkt mit deutschen Produkten" werden und zum neuen Nahversorger in der Stadt werden. Das Sortiment beinhalte, neben einer großen Auswahl aus allem, was ein Supermarkt biete, außerdem auch andere Kleinigkeiten "wie Fladenbrot oder arabisches Brot". Auch eine Metzgerei ist dabei.

"Obst und Gemüse beziehen wir regional aus Nürnberg", erklärt Inhaber Temel Günerhan. "Bis zu 2000 Produkte bieten wir an." Er setze vor allem darauf, dass sich die Leute in seinem Laden wohlfühlt. Am Dienstag (28. Dezember 2021) ist die Eröffnung des "Güni Supermarkt" in der Nürnberger Straße 2 am Paradeplatz in Forchheim.

"Risikofaktor bei 80 Prozent": "Güni Supermarkt" eröffnet in Forchheim

Schon länger wollte sich Günerhan in Forchheim selbstständig machen. "Dann hat der Rewe noch geschlossen, damit gibt es in der Forchheimer Innenstadt dann fast nichts mehr, wo man Grundnahrungsmittel kaufen könnte", erklärt er Inhaber. Vor allem die ältere Bevölkerung leide darunter, "also vor allem die Leute, die vom ÖPNV abhängig sind."

Auch deshalb ist ihm der neue Supermarkt in der Innenstadt ein großes Anliegen. "Gerade in Forchheim liegt der Risikofaktor eines neuen Ladens bei 80 Prozent meiner Meinung nach, weil die Innenstadt wirklich tot ist." Trotzdem will der Unternehmer das Vorhaben wagen. Und auch das Einkaufen mit dem Auto soll gewährleistet sein. Dafür hat Günerhan auch schon einen Lösungsvorschlag: "In der Stadt parken ist schwierig. Glücklicherweise haben wir direkt um die Ecke eine Tiefgarage." Deshalb wünscht sich er Inhaber für seine Einkaufswagen einen Stellplatz in der Tiefgarage.

"Dann kann man bequem mit dem Aufzug runterfahren und muss die Tüten nicht bis zum Auto schleppen. Den Einkaufswagen kann man dann einfach unten abstellen", träumt Günerhan und hofft, diese Idee bald realisieren zu können. "Jetzt ist aber erstmal Eröffnung", zu der am 28. Dezember 2021 auch der Bürgermeister anwesend sein wird, wenn "Güni Supermarkt" zum ersten Mal seine Kund*innen in Forchheim empfängt.