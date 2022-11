Forchheim vor 1 Stunde

Zeugenaufruf

Mehrere kleine Brände an Wohnanlage: Polizei geht von Brandstiftung aus - wer kann Hinweise geben?

Nachdem in Forchheim verschiedene Gegenstände an einer Wohnanlage in Brand geraten waren, geht die Polizei von Brandstiftung aus - und bittet um Zeugenhinweise.