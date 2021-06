12-Jährige mit Waffe in Forchheim bedroht: Am Freitagabend kam es in Burk "An der Regnitzbrücke“ auf dem Fußweg Richtung Altwasser in Forchheim zu einer Bedrohungshandlung gegenüber einer 12-Jährigen.

Ein Mann hielt eine Schusswaffe in der Hand und forderte das Mädchen auf schnell wegzurennen, sonst würde er sie erschießen, wie die Polizei Forchheim mitteilt.

Forchheim: Mann bedroht 12-Jährige mit Schusswaffe

Das Mädchen rannte sofort nach Hause und vertraute sich ihren Eltern an, welche die Polizei verständigten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 190 cm groß

30 - 40 Jahre alt

normale Statur mit auffallendem "Bierbauch“

komplett schwarz lang gekleidet, schwarze "Bulls“-Kappe mit rotem Schirm und weißer Schrift

längere wellige rötliche Haare (bis auf die Brust)

Er führte außerdem ein lila Fahrrad mit grüner Schrift bei sich. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/7090-0 entgegen.