An einem Forchheimer Stadtbus wurde am Dienstagabend (27. Dezember 2022) ein Pärchen handgreiflich. Wie die Polizei berichtet, stiegen gegen 20.10 Uhr eine 43-Jährige und ihr 38 Jahre alter Begleiter an der Haltestelle Adenauerallee in den Bus ein. Als der Busfahrer nach dem Fahrschein der beiden fragte, begann der 38-Jährige ihn zu beleidigen.

Während die Frau zwei Tickets kaufte, schmiss er ihre Begleitung mit Kleingeld um sich und schlug mit der Faust gegen die Busscheibe. Laut Polizei war der Mann offensichtlich betrunken.

Paar geht auf Busfahrer los: 33-Jähriger beleidigt, bespuckt und geschlagen

Doch auch die 43-Jährige wurde aggressiv. Sie versuchte wieder an ihr Geld zu kommen und zwang sich dafür durch die Plexiglasscheibe zum Busfahrer durch. Dabei versuchte sie den 33-Jährigen zu schlagen, kurz bevor sie den Bus verließen, spuckte sie ihm ins Gesicht.

Nach einer Nahbereichsfahndung konnten die beiden Personen gestellt werden, sie erwartet nun mehrere Anzeigen.

Vorschaubild: © StockSnap / pixabay.com (Symbolbild)