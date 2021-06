Am Montagabend (21.06.2021) wurde ein achtjähriges Mädchen in der Trettlachstraße in Forchheim von einem Hund gebissen. Wie die Polizei Forchheim berichtet, wurde das Kind dabei leicht verletzt.

Der Hund soll groß und braun gewesen sein - sonstige Hinweise zu dem Tier oder seinem Besitzer fehlen bisher jedoch. Die Polizei bittet daher um die Mithilfe der Bevölkerung.

Achtjährige in Forchheim von Hund angegriffen

Wer hilfreiche Informationen zu dem Hund oder Hundehalter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 09191/7090-0 zu melden.

