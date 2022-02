Forchheim vor 56 Minuten

Veranstaltung

"Wildfremd" in Europas bedrohten Wäldern - Stadtbücherei organisiert Lesung von Berndt Fischer

Am Mittwoch, 30. März, bietet die Stadtbücherei Forchheim eine Veranstaltung mit Berndt Fischer an. Der Fotograf und Autor wird dabei Auszüge aus seinem Bildband "Wildfremd" vorlesen, in dem er eine Multivision über Europas bedrohte Wälder zeigt.