Am Freitagabend wurde eine Anwohnerin der Hainbrunnenstraße gegen 20:40 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt, wie die Polizeiinspektion Forchheim berichtet. Die Frau stellte fest, dass ein Pkw-Fahrer soeben gegen ihr geparktes Fahrzeug gefahren war.

Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin mit seinem schwarzen Pkw in Richtung Innenstadt, obwohl er am Auto der 36-Jährigen einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro verursacht hatte.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und Unfallverursacher werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/7090-0 entgegengenommen.

Vorschaubild: © Gerd Altmann /Pixabay.com (Symbolbild)