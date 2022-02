Am Freitag, 4. Februar, um 20 Uhr, tritt der Künstler Micha Marx mit seinem Comedy-Programm "Lauchangriff" im Jungen Theater Forchheim, Kasernstraße 9, 91301 Forchheim auf.

Micha Marx ist ein Meister des Lichtbildvortrags, wie das Junge Theater Forchheim berichtet. Ein Kunstwerk nach dem anderen zieht er per Beamerprojektion am Publikum vorbei, während der Süddeutsche behände auf den Weiter-Knopf seines Laptops drückt.

Es fühlt sich an, als habe Micha Marx ein neues Genre der Kleinkunst hervorgebracht. Auf der Bühne trägt er humorvolle Geschichten illustriert mit „selbstgekritzelten" Zeichnungen vor. Was dabei herauskommt, ist feinsinnige Situationskomik. "Wenn wir seiner Kunst einen Namen geben müssten, würden wir sie „intelligente Comedy" nennen", so erklärt das Junge Theater Forchheim weiter.

Eintrittspreise liegen bei 20,50 €, ermäßigt 18,50 € an der Abendkasse und bei 19,70 €, ermäßigt 17,50 € (inkl. VVK- und Systemgebühren) im Vorverkauf.

Karten gibt es im Vorverkauf bei allen an das Reservix Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen, in Forchheim z.B. NN-Ticket-Point Forchheim, Hornschuchallee 7 (09191/722011), Lotto-Annahmestelle Kefferstein, Hornschuhallee 21 (09191/3515930) sowie jederzeit online unter www.jtf.de