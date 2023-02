Im Forchheimer Kino läuft seit Freitagabend „Der einzig wahre Pflegefilm ‐ So geht Pflege (‐Ausbildung) in Forchheim“ im Vorprogramm.

Die Idee dahinter: Den Pflegeberuf total ungeschminkt und absolut authentisch präsentieren. Wie das Landratsamt Forchheim berichtet, ist der Titel dabei Programm. Neun Auszubildende haben mit professioneller Unterstützung von Hartmut Altenpohl und Andres Müller, den beiden bekannten Filmemachern aus der Fränkischen Schweiz, das Drehbuch entwickelt und das Storyboard erarbeitet. Die angehenden Pflegefachkräfte standen auch selbst vor der Kamera. In dem „einzig wahren Pflegefilm“ wird gerannt, geweint, geschwitzt, gefeiert und gelacht. Trotz Klamauk und Witz war es den Pflegeazubis jedoch wichtig, den Sinn darzustellen, den die Tätigkeit in der Pflege für sie hat. Als Hauptdarstellerin singt mit Tabea Böhme, eine angehende Pflegefachfrau vom Klinikum Forchheim – Fränkische Schweiz, den eigens komponierten Rap-Song. Kinotipp: Absolut empfehlenswert!

„Im Namen des Ausbildungsverbundes bedanke ich mich bei Frau Dengler-Redlin für die kostenfreie Filmpräsentation im Kino Forchheim“, freut sich Andreas Schneider, Leiter der Berufsfachschule für Pflege am Klinikum Forchheim – Fränkische Schweiz, der das innovative Filmprojekt in seiner Funktion als Vorstand des Ausbildungsverbundes „Pflege der Region Forchheim“ e.V. auf den Weg gebracht hat. „Mit diesem humorvoll-selbstironischen Film greifen wir ein ernstes Thema auf: Die zunehmende Pflegebedürftigkeit der Menschen und der sich daraus weiter verschärfende Fachkräftemangel in der Pflege. Der Beruf der Pflegefachfrau / des Pflegefachmanns ist so attraktiv, angesehen, bunt und immer ganz nah am Menschen – wir laden damit also auch alle ein, sich für diesen Beruf hier in unserem starken Ausbildungsverbund qualifizieren zu lassen. Die generalistische Pflegeausbildung wird in ihren ganzen Facetten gezeigt – von High-Tech in der Klinik, Pauken in der Berufsfachschule, über die Arbeit mit Kindern bis hin zur Betreuung in der stationären und ambulanten Pflege.“

Landrat Dr. Ulm zeigt sich erfreut über diese innovative Idee. Die nächste Ausbildung für Pflegefachkräfte beginnt im Herbst 2023 an den Schulen des Ausbildungsverbundes „Pflege der Region Forchheim“ e.V. in Eggolsheim und Forchheim und bei den Verbundpartnern. Bewerbungen für den spannenden Beruf sind digital unter https://www.pflegeausbildung-forchheim.de ab sofort möglich.

Wer die angehenden Pflegekräfte aus dem Film persönlich kennenlernen möchte, ist herzlich zum Stand des Pflegeverbundes auf der Ausbildungsmesse am 29. April 2023 in Forchheim eingeladen.

Der Ausbildungsverbund „Pflege der Region Forchheim“ e.V. kann unter beratung@pflegeausbildung-forchheim.de erreicht werden.

Der Film ist ein vom Landesamt für Pflege mit Mitteln des Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördertes Projekt. Weitere Auskünfte dazu erhalten Sie von der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion-plus unter der Telefonnummer: 09191/86-3510.