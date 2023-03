Am Samstag wurde gegen 9.45 Uhr eine Streifenbesatzung in der Äußeren Nürnberger Straße in Forchheim auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der beim Erblicken des Streifenfahrzeugs plötzlich in eine Seitenstraße abbog.

Hier versuchte er, der Streife mit überhöhter Geschwindigkeit zu entkommen. Schließlich ließ er seinen Motorroller zu Boden fallen und versuchte zu Fuß zu flüchten. Nach circa 50 Metern konnte er von einem Beamten eingeholt und festgenommen werden.

Rollerfahrer festgenommen: Etliche Vergehen und ein Haftbefehl

Es stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert war, der 38-jährige Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis hatte und zudem noch unter dem Einfluss von Drogen stand.

Bei der Durchsuchung des Rollerfahrers fanden die Beamten zudem ein sogenanntes "Butterfly-Messer" sowie eine Spritze mit einer Restmenge Drogen auf. Bei der weiteren Überprüfung stellten sie fest, dass gegen den Mann auch noch ein Haftbefehl vorlag, weshalb er nach erfolgter Sachbearbeitung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Der 38-Jährige muss sich nun auch noch wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Verstößen nach dem Pflichtversicherungsgesetz, Waffengesetz und dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.