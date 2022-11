Zum Gedenken an die furchtbaren Geschehnisse in der Pogromnacht am 9. November 1938 gegen die jüdischen Bürger*innen Forchheims fand am Mittwoch, 09. November 2022, in aller Stille eine Kranzniederlegung an der Gedenktafel für die ehemalige Synagoge in der Wiesentstraße in Forchheim statt.

Wie die Stadt Forchheim berichtet, gedachten Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (Bild rechts), Bürgermeister Udo Schönfelder und Bürgermeisterin Annette Prechtel zusammen der Opfer des Nationalsozialismus.