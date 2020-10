Was bedeuten schon ein paar lächerliche Jahrzehnte in einer mehr als 1200 Jahre alten Siedlungsgeschichte ? Und doch können nur einige Dekaden ein Stadtbild komplett verändern. Ecken, die einst den Charakter der Königsstadt ausmachten, wandelten sich im Spiegel der Zeit: Autos verschwanden aus kleinen Gassen auf Nimmerwiedersehen, Reklametafeln über Warenhäusern wechselten im Laufe der Zeit den Besitzer und so mancher Platz sah sich über die Jahre von dem einen oder anderen Gebäude überwuchert.