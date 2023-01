Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Forchheim: Mit entblößtem Oberkörper und einem Messer in der Hand stürmte ein Betrunkener in der Silvesternacht gegen 1 Uhr in die Wache der örtlichen Polizeiinspektion. Der junge Mann schlug im Vorraum mehrfach gegen die Scheibe und schrie wiederholt, dass er festgenommen werden möchte, wie die Inspektion den Vorfall beschreibt.

Dem kurz danach hinzugekommenen Vater des 18-Jährigen gelang es schließlich, seinem Sohn das Messer abzunehmen. Der junge Mann wurde anschließend in den Haftraum gebracht, wo er seinen Rausch von über 1,7 Promille ausschlafen durfte. Da er niemanden bedroht hatte, werde seine Aktion zumindest in strafrechtlicher Hinsicht keine Folgen haben. Eine Meldung an die entsprechenden Ämter ergeht jedoch, ergänzt die Polizei.

Vorschaubild: © andranik123/Adobe Stock (Symbolfoto)